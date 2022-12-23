Вслед за Ираном: Северная Корея резко заявила, что не давала оружие России

Сотрудничество России и Северной Кореи никто не отрицает. И на фоне этого появилась информация, что ЧВК "Вагнера" КНДР снабжает оружием. В последней решили это опровергнуть.

В Северной Корее не пытались бы отрицать передачу вооружения, ведь не было четких обвинений. Но это пришлось сделать на фоне заявления спикера администрации президента США по национальной безопасности Джона Кирби. Он 22 декабря заявил, что КНДР передала ЧВК "Вагнера" партию оружия.

Читайте также Под ударом ВПК: США расширили санкции против России

В КНДР отрицают передачу оружия

Соответствующее заявление поспешило опровергнуть министерство иностранных дел Северной Кореи. В ведомстве отметили, что между Россией и КНДР "никогда не происходило никаких вооруженных операций".

Саму же информацию от японских СМИ, в которой говорится о передаче России оружия со стороны КНДР, назвали "самой абсурдной выдумкой". И что она, подчеркивают в министерстве, – "не стоит никаких комментариев или интерпретаций".

"Повар Путина" тоже отреагировал

Евгений Пригожин не мог не воспользоваться возможностью еще раз засветиться в информационном пространстве. Он неуклюже возразил на заявление Кирби, отметив, что слова спикера – "сплетни и спекуляции". Мол, КНДР давно не поставляет вооружение России. И что, уверяет он, ответных попыток "даже не предпринималось".

В то же время он решил похвастаться перед представителями США. Мол, ЧВК "Вагнера" достаточно много покупает именно американского вооружения. И что юристы боевиков будут активно участвовать в том, чтобы снять санкции США, направленные на предотвращение поставок им оружия.

Что известно об ужесточении санкций против "Вагнера"

Напомним, что 21 декабря министерство торговли США объявило о введение новых санкций против ЧВК "Вагнера". Соответствующие ограничения ввели, чтобы наемники не имели доступа к технологиям.

Мы посылаем четкий сигнал негосударственным субъектам, стремящимся подхватить эстафету жестокости от шатающейся армии Путина, что министерство торговли США без колебаний будет действовать против них,

– подчеркнул заместитель министра торговли Алан Эстевес.

Согласно обновленным ограничениям, ЧВК "Вагнера" получила новое определение. Она стала "конечным пользователем военного оборудования". Поэтому ее будут ожидать серьезные трудности, если она будет пытаться приобрести любые технологии, для создания которых использовалось американское оборудование.