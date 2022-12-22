Северная Корея продала оружие ЧВК "Вагнера" для войны в Украине, – Reuters

Из-за санкций, наложенных на Россию, страна-террорист имеет сложности не только с изготовлением собственного оружия, но и с покупкой нового. Однако в США утверждают, что ЧВК "Вагнера" смогла закупить северокорейское оружие для войны в Украине.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в настоящее время ЧВК "Вагнера" ищет по всему миру поставщиков оружия для поддержки своих военных операций в Украине. По данным США, она уже получила оружейную партию из Северной Кореи.

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Такие поставки не изменят динамику боевых действий в Украине

По словам собеседника издания, Штаты ожидают, что Северная Корея планирует поставить больше военного оборудования ЧВК "Вагнера". Однако вместе с тем, по оценке США, которая базируется на данных разведки, такие поставки не изменят динамику боевых действий в Украине.

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Штаты считают снабжение оружия Северной Кореей прямым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, поэтому они планируют поднять этот вопрос в Совете Безопасности.

В Reuters также подчеркнули, что после обвинений в ноябре Пхеньяна в тайных поставках вооружения России, в КНДР заявили, что никогда не имели и не планируют иметь вооруженные соглашения с Кремлем.

Укрепление позиций "Вагнера" в России

По словам Джона Кирби, диктатор Владимир Путин все чаще обращается к ЧВК "Вагнера" за помощью в войне в Украине. Сам же Пригожин тратит более 100 миллионов долларов в месяц на финансирование операций ЧВК в Украине. Однако сложности есть и у него, в частности с вербовкой россиян.

При этом, по оценкам США, в настоящее время в Украине находятся около 50 тысяч членов этого ЧВК. Из них 10 тысяч – контрактники, а остальные – осужденные, набранные из российских тюрем. И именно командованию ЧВК "Вагнера" военные России иногда фактически подчиняются.