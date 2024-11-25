Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агенство Reuters. К таким выводам пришли исследователи из американского аналитического центра после того, как изучили спутниковые снимки.

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Расширение мощностей

Отмечают, что завод, который был единственным, где производили твердотопливные баллистические ракеты класса Hwasong-11 (KN-23), расположен в городе Хамхин на востоке КНДР.



КНДР расширяет производственные мощности оружия / Фото Planet Labs

Спутниковые снимки свидетельствуют о новом строительстве. Фото сделаны в начале октября. В частности, согласно им, кроме дополнительного здания, также строится жилой комплекс, который, вероятно, будет предназначен для рабочих. Также на них можно увидеть часть конструкции, которую, вероятно, будут использовать, чтобы скрыть деятельность завода от спутников.

"Вероятно, Пхеньян улучшает входы в некоторые подземные помещения комплекса", – говорится в статье.

Аналитики указывают на то, что Северная Корея стремится повысить производительность своего завода по сборке ракет. Отчеты показывают, что новый завод примерно на 60-70 процентов меньше своего предшественника, который ранее использовался для сборки ракет.

Аналитики объяснили расширение Северной Кореей объектов по производству баллистических ракет малой дальности желанием увеличить арсенал страны. При этом все еще непонятно, какой степени Пхеньян мог расширить производственные мощности, чтобы удовлетворить потребности в связи с сотрудничеством с Москвой.

Россия и КНДР обходят санкции

Справочно. По данным ГУР МО, в северокорейских баллистических ракетах KN-23/KN-24, которыми войска страны-агрессора России наносят удары по Украине, обнаружили компоненты, произведенные компаниями из 5 стран: КНР, США, Японии, Соединенного Королевства и Швейцарии.

Чтобы получить западные технологии для оружия, Россия и ее союзники, в частности Иран и КНДР используют совместные схемы для обхода международных санкций.

Более того, россияне получили более 100 ракет от КНДР и впервые применили их против Украины в конце 2023 года.