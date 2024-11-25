Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агенство Reuters. Таких висновків дійшли дослідники з американського аналітичного центру після того, як вивчили супутникові знімки.

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Розширення потужностей

Зазначають, що звод, який був ядиним, де виробляли твердопаливні балістичні ракети класу Hwasong-11 (KN-23), розташований у місті Хамхин на сході КНДР.



КНДР розширює виробничі потужності зброї / Фото Planet Labs

Супутникові знімки свідать про нове будівництво. Фото зробені на початку жовтня. Зокрема, згідно з ними, окрім додаткової будівлі, також будується житловий комплекс, який, ймовірно, буде призначений для робітників. Також на них можна побачити частину конструкції, яку, ймовірно, використовуватимуть, щоб приховати діяльність заводу від супутників.

"Імовірно, Пхеньян покращує входи в деякі підземні приміщення комплексу", – ідется у статті.

Аналітики вказують на те, що Північна Корея прагне підвищити продуктивність свого заводу зі складання ракет. Звіти показують, що новий завод приблизно на 60-70 відсотків менший від свого попередника, який раніше використовувався для складання ракет.

Аналітики пояснили розширення Північною Кореєю об'єктів з виробництва балістичних ракет малої дальності бажанням збільшити арсенал країни. При цьому все ще незрозуміло, якою мірою Пхеньян міг розширити виробничі потужності, щоб задовольнити потребиузв'язку зі співпрацею з Москвою.

Росія та КНДР обходять санкції

Довідково. За даними ГУР МО, в північнокорейських балістичних ракетах KN-23/KN-24, якими війська країни-агресора Росії завдають ударів по Україні, виявили компоненти, вироблені компаніями з 5 країн: КНР, США, Японії, Сполученого Королівства та Швейцарії.

Аби отримати західні технології для зброї, Росія та її союзники, зокрема Іран і КНДР використовують спільні схеми для обходу міжнародних санкцій.

Ба більше, росіяни отримали понад 100 ракет від КНДР і вперше застосували їх проти України наприкінці 2023 року.