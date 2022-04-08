Северная Корея скрыто восстанавливает ядерный полигон
Источник:Yonhap News
Северная Корея решила восстановить ядерный полигон Пунгери, который якобы уничтожили в 2018 году. Это единственный известный северокорейский ядерный испытательный полигон.
Спутниковые снимки свидетельствуют об активности на полигоне
Информагентство Yonhap News с призванием на отчет Open Nuclear Network информирует, что КНДР уже начала работу над восстановлением ядерного полигона Пунгери.
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О возобновлении работ свидетельствуют спутниковые снимки. Сообщается об активности в тоннеле №3.
Коммерческие спутниковые снимки, сделанные в период с 24 марта по 6 апреля, указывают на активность в тоннеле №3 на объекте, например, установку новых укреплений и недавно разрытый вход,
– говорится в сообщении.
Полигон Пунгери состоит из четырех тоннелей. В 2018 году его уничтожили в присутствии небольшого количества иностранных журналистов.
Вероятно, полигон впервые с 2017 года используют для новых ядерных испытаний.
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