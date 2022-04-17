Северная Корея выпустила две ракеты в сторону Японского моря

В Северной Корее испытали новый тип тактического управляемого оружия. Оно должно усилить ядерный потенциал страны.

Испытание состоялось при участии лидера КНДР Ким Чен Ына. Снаряды запускали в сторону Японского моря.

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Северная Корея может возобновить ядерные испытания

Южнокорейские и американские чиновники говорят, что Северная Корея скоро может возобновить ядерные испытания. Ведь этот запуск состоялся именно на фоне таких признаков. К тому же Ким нарушил мораторий на испытания межконтинентальных баллистических ракет, которые запускали в прошлом месяце.

Военные Южной Кореи обнаружили 16 апреля два снаряда, которые выпустили с восточного побережья Северной Кореи в сторону моря. Они пролетели около 110 километров, то есть 68 миль.

В КНДР говорят, что это система тактического управляемого оружия нового типа. Мол, имеет большое значение для кардинального улучшения огневой мощи передовых артиллерийских подразделений большой дальности. Также повышает эффективность действия тактических ядерных боеприпасов.

Когда именно состоялось испытание и его детали неизвестны.

Северокорейское агентство заявило, что Ким "дал важные указания по дальнейшему наращиванию обороноспособности и ядерных боевых сил страны".

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