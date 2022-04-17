Випробування відбулось за участі лідера КНДР Кім Чен Ина. Снаряди запускали в бік Японського моря.

До теми Північна Корея приховано відновлює ядерний полігон

Північна Корея може відновити ядерні випробування

Південнокорейські та американські чиновники кажуть, що Північна Корея скоро може відновити ядерні випробування. Адже цей запуск відбувся саме на тлі таких ознак. До того ж Кім порушив мораторій на випробування міжконтинентальних балістичних ракет, які запускали минулого місяця.

Військові Південної Кореї виявили 16 квітня два снаряди, які випустили зі східного узбережжя Північної Кореї в бік моря. Вони пролетіли близько 110 кілометрів тобто 68 миль.

У КНДР кажуть, що це система тактичної керованої зброї нового типу. Мовляв, має велике значення для кардинального покращення вогневої потужності передових артилерійських підрозділів великої дальності. Також підвищує ефективність дії тактичних ядерних боєприпасів.

Коли саме відбулося випробування і його деталі невідомі.

Північнокорейське агентство заявило, що Кім "дав важливі вказівки щодо подальшого нарощування обороноздатності та ядерних бойових сил країни".

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