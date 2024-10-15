КНДР взорвала часть дорог со своей стороны, соединяющих ее с Южной Кореей

Северная Корея взорвала часть дорог со своей стороны, соединяющих ее с Южной Кореей. В Сеуле усилили бдительность и готовность.

Об этом во вторник заявили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи, сообщает агентство Reuters.

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КНДР взорвала часть дорог со своей стороны границы

Около полудня некоторые части дороги к северу от военной демаркационной линии, разделяющей страны, были взорваны,

– говорится в сообщении Объединенного комитета начальников штабов, направленном СМИ.

По его словам, военные Южной Кореи усилили наблюдение и готовность в ответ.

Добавим, что Корейское центральное информационное агентство сообщило, что Ким Чен Ын провел совещание с военными и силовиками, на котором заслушал доклады о "серьезной провокации нарушения суверенитета" страны со стороны "врагов" и план военных действий в ответ. Лидер КНДР определил "направление" мероприятий и обозначил задачи по "применению сил сдерживания".

Напомним, что в понедельник, 14 октября, Сеул предупредил, что Пхеньян готовится взорвать дороги. Напряжение между сторонами возросло после того, как КНДР обвинила Южную Корею в отправке беспилотников над Пхеньяном.

В пятницу, 11 октября, Северная Корея заявила, что беспилотники разбросали над городом "большое количество" листовок против Северной Кореи, назвав это политической и военной провокацией, которая может привести к вооруженному конфликту.