КНДР взорвала часть дорог, ведущих в Южную Корею: эпические видео

Северная Корея 15 октября взорвала часть своих дорог, которые ведут в Южную Корею. В сети уже появились видео этого процесса.

Северокорейские военные взорвали как автомобильное, так и железнодорожное сообщение с Сеулом. Это произошло после усиления военной обороны границы со стороны КНДР.

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Каким был подрыв дорог на границе с Южной Кореей со стороны КНДР

Журналист CNN Майк Валерио показал видео, которое распространили южнокорейские военные, подрыва Северной Кореей 2 дорог и железных дорог, что соединяли обе Кореи. На кадрах видно, как после подрыва образуется огромный столб густого серого дыма.

КНДР взорвала дороги с Южной Кореей / Видео с аккаунта @ValerioCNN в соцсети Х

В издании Current Report отметили, что в ответ на действия КНДР военные Южной Кореи провели подобные подрывы дорог.

Стоит отметить, что эти дороги уже давно не используют, но их подрыв посылает четкое сообщение, что Пхеньян не хочет вести переговоры с Сеулом.

Дороги, которые взорвала КНДР с Южной Кореей, уже давно не использовали / Видео с аккаунта @Currentreport1 в соцсети Х

К слову, 14 октября, Сеул предупредил, что Пхеньян готовится взорвать дороги. Напряжение между сторонами возросло после того, как КНДР обвинила Южную Корею в запуске беспилотников над Пхеньяном.

В то же время в Генеральном штабе армии КНДР заявили, что эти меры являются ответом на недавние "военные учения", проведенные в Южной Корее, и размещение "стратегических ядерных активов США в регионе".