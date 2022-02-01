Северная Корея запустила ракету наибольшей дальности за 5 лет – и похвасталась фото из космоса
Источник:BBC
Северная Корея заявила об успешном испытании баллистической ракеты Hwasong-12. Здесь важно, что ракеты такой дальности полета северокорейцы не запускали с 2017 года.
Однако Hwasong-12 способны нести ядерный заряд и долетать до территории Соединенных Штатов Америки. KCNA, государственное информагентство КНДР, опубликовало фото события.
К теме Из-за запуска КНДР баллистической ракеты: Япония привела армию в повышенную готовность
КНДР похвасталась фото запуска баллистической ракеты наибольшей дальности за минувшие 5 лет
Северная Корея опубликовала фотографии после успешного испытания баллистической ракеты Hwasong-12. Примечательно, что это уже седьмой запуск в 2022 году. То есть, прошедший январь стал самым напряженным за всю историю ракетной программы КНДР.
На фото госинформагентства KCNA показаны якобы изображения, сделанные в космосе камерой, расположенной на боеголовке ракеты.
Hwasong-12 может угрожать США и другим странам и нести ядерный заряд / Фото KCNA
Но и при таких условиях, добавим, ракета пролетела 800 километров вглубь моря (а способна лететь на 4500) и на 2000 километров вверх. С 2017 года столь мощных ракет большей дальности Северная Корея не запускала.
Кратко о январской ракетной активности северной Кореи
- 31 января КНДР подтвердила запуск ракеты с ядерным зарядом, которая может долететь до США.
- 11 января в Северной Корее заявили об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты.
- А 5 января появилась информация, что КНДР перед праздниками также испытывала гиперзвуковое оружие.
Ракетная программа КНДР набирает обороты: об этом и не только – смотрите видео