Северная Македония осудила российскую агрессию и полностью поддержала антироссийские санкции ЕС
Источник:Жозеп Боррель в твиттере
Северная Македония решительно осудила российскую агрессию в отношении Украины, полностью поддерживая санкции ЕС против России.
Об этом сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
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Он поблагодарил Президента Республики Северная Македония Стево Пендаровского за его личное участие. В частности, за противодействие дезинформации.
Мы вместе и будем укреплять наше сотрудничество и в дальнейшем,
– написал Боррель.
Добавим, вчера, 15 марта в ЕС сообщили, что приняли решение о введении 4 пакета санкций против России. Карательные ограничения согласовали с международными партнерами. Санкции направлены против физических и юридических лиц, причастных к агрессии против Украины, а также на несколько секторов российской экономики.