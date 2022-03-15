Северная Македония осудила российскую агрессию и полностью поддержала антироссийские санкции ЕС

Северная Македония решительно осудила российскую агрессию в отношении Украины, полностью поддерживая санкции ЕС против России.

Об этом сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

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Он поблагодарил Президента Республики Северная Македония Стево Пендаровского за его личное участие. В частности, за противодействие дезинформации.

Мы вместе и будем укреплять наше сотрудничество и в дальнейшем,

– написал Боррель.

Добавим, вчера, 15 марта в ЕС сообщили, что приняли решение о введении 4 пакета санкций против России. Карательные ограничения согласовали с международными партнерами. Санкции направлены против физических и юридических лиц, причастных к агрессии против Украины, а также на несколько секторов российской экономики.