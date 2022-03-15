Про це повідомив Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

До теми Тепер і в Європу не полетять: авіарегулятор ЄС призупинив сертифікати російських авіакомпаній

Він подякував президенту Республіки Північна Македонія Стево Пендаровському за його особисту участь. Зокрема, за протидію дезінформації.

Ми разом і будемо зміцнювати нашу співпрацю і надалі,

– написав Боррель.

Додамо, вчора, 15 березня у ЄС повідомили, що ухвалили рішення щодо введення 4 пакету санкцій проти Росії. Каральні обмеження погодили з міжнародними партнерами. Санкції спрямовані проти фізичних та юридичних осіб, причетних до агресії проти України, а також на декілька секторів російської економіки.

