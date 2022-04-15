Северная Македония высылает 6 российских дипломатов: Москва уже готовит ответ

Шестерых российских дипломатов Северная Македония объявила персонами нон грата.

Министерство иностранных дел страны 15 апреля вызвало посла Сергея Баздникина для вручения вербальной ноты, согласно которой шесть российских дипломатов были объявлены персонами нон грата в стране.

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Их деятельность противоречит Венской конвенции

В Министерстве отметили, что на основании информации, полученной от соответствующих органов, 6 российских дипломатов занимались деятельностью, противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях. Поэтому они должны покинуть территорию Республики Северная Македония в течение следующих пяти дней.

В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже заявила, что Москва примет соответствующие меры по высланию дипломатов.

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