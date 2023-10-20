Оккупанты не пройдут: на северной границе Украины установили 500 тысяч мин

В феврале 2022 года одно из направлений, откуда наступали россияне, пролегало из Беларуси. Генерал Наев рассказал, что теперь россиянам будет очень сложно прорвать северную границу.

Еще с июня 2022 года, когда Север Украины окончательно был освобожден от российской оккупации, там начали возводить систему оборонительных заграждений, в частности устанавливать противотанковые минны.

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Чтобы избежать повторного наступления

По словам генерала Сергея Наева, на сегодня еще укрепляют и наращивают фортификационное сооружение границы. В настоящее время там уже установили более 500 тысяч противотанковых мин.

Речь идет, в частности, о противотанковых минных полях, противотанковых группах мин, комплектах противопехотных взрывных устройств, фугасах, минированных завалах. Теперь северная граница в 16 раз лучше защищена, чем это было в феврале 2022 года.

Мы создаем такие условия, чтобы государственная граница Украины в Северной операционной зоне была полностью непроходима для вражеских сил,

– подчеркнул Наев.

Сколько самолетов Россия держит в Беларуси

Генерал также сообщил, что оккупанты уменьшили количество своих самолетов на аэродромах соседней Беларуси. Говорит, что в начале августа 2023 года большинство самолетов и вертолетов вернулись на российские аэродромы.

Сейчас на территории Беларуси остаются три боевых самолета Су-30СМ и два самолета-разведчика Су-24МР, участвующих в работе ПВО.

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