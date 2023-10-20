Оккупанты не пройдут: на северной границе Украины установили 500 тысяч мин
Источник:"Укринформ"
В феврале 2022 года одно из направлений, откуда наступали россияне, пролегало из Беларуси. Генерал Наев рассказал, что теперь россиянам будет очень сложно прорвать северную границу.
Еще с июня 2022 года, когда Север Украины окончательно был освобожден от российской оккупации, там начали возводить систему оборонительных заграждений, в частности устанавливать противотанковые минны.
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Чтобы избежать повторного наступления
По словам генерала Сергея Наева, на сегодня еще укрепляют и наращивают фортификационное сооружение границы. В настоящее время там уже установили более 500 тысяч противотанковых мин.
Речь идет, в частности, о противотанковых минных полях, противотанковых группах мин, комплектах противопехотных взрывных устройств, фугасах, минированных завалах. Теперь северная граница в 16 раз лучше защищена, чем это было в феврале 2022 года.
Мы создаем такие условия, чтобы государственная граница Украины в Северной операционной зоне была полностью непроходима для вражеских сил,
– подчеркнул Наев.
Сколько самолетов Россия держит в Беларуси
Генерал также сообщил, что оккупанты уменьшили количество своих самолетов на аэродромах соседней Беларуси. Говорит, что в начале августа 2023 года большинство самолетов и вертолетов вернулись на российские аэродромы.
Сейчас на территории Беларуси остаются три боевых самолета Су-30СМ и два самолета-разведчика Су-24МР, участвующих в работе ПВО.
Контрнаступление Украины: последние новости
- По данным Института изучения войны, ВСУ во время контрнаступления эффективно истощают резервы россиян. Аналитики считают, что оккупантам не хватает высококачественных резервов, и им трудно закрывать дыры на линии фронта и проводить наступательные операции.
- Также эксперты отмечают, что ВСУ начали проводить более масштабные операции на левом берегу Херсонской области, который находится под временной оккупацией.
- Военный, воюющий на Запорожском направлении, рассказал, что россияне здесь построили основательные укрепрайоны. Воин отметил, что есть такие сооружения, которые "не берет" ни артиллерия, ни что-либо другое. Он признал, что цена каждых освобожденных 500 метров очень высока.