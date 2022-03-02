"Северный форпост страны": в Сумской области рассказали об уничтоженной технике врага
Источник:Дмитрий Живицкий
Благодаря ударам Байрактаров в Сумской области обезвредили целые колонны вражеской техники.
Об этом рассказал глава Сумской областной государственной администрации и руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий
Что обезвредили благодаря ударам Байрактаров
В ночь с 28.02 по 01.03 остановили и обезвредили колонны техники, в составе которых были:
- 60 танков, 4 Бука, до 10 САУ – локация: Лебединщина, вблизи с. Боровеньки
- САУ до 20 единиц, БМП 20, Грады 15 – локация: Лебединщина, вблизи с. Московский Бобрик
- Ахтырский район:
- Около 100 единиц вдоль дороги, возле населенного пункта Шевченково
- Около 100 единиц между селами Довжик и Чупаховка (танки и БТР).
Утро 1 марта:
- В Ахтырском районе остановили колонну, в которой было: 4 Эскандера, всего около 80 единиц техники.
Вечер 1 марта:
- Обезвредили стоянку техники около 80 единиц, из них половина – грады. Возле с. Пустовойтовка Роменского района.
"Каждый, кто точно передает и координирует перемещение техники на местности — наш герой! Спасибо каждому причастному! Сумщина – северный форпост Украины! Оборона Сумщины – это оборона всей страны. Мы останавливаем врага на границе", – говорится в обращении.
Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!