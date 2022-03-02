Про це розповів голова Сумської обласної державної адміністрації та керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

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Що знешкодили завдяки ударам Байрактарів

В ніч з 28.02 по 01.03 зупинили і знешкодили колони техніки, у складі яких були:

60 танків, 4 Буки, до 10 САУ – локація: Лебединщина, поблизу села Боровеньки

САУ до 20 одиниць, БМП 20, Гради 15 – локація: Лебединщина, поблизу села Московський Бобрик

Охтирський район:

Близько 100 одиниць вздовж дороги, біля населеного пункту Шевченкове

Близько 100 одиниць між селами Довжик та Чупахівка (танки та БТР)

Ранок 1 березня:

В Охтирському районі зупинили колону, у якій було: 4 Ескандера, загалом близько 80 одиниць техніки.

Вечір 1 березня:

Знешкодили стоянку техніки близько 80 одиниць, з них половина – гради. Біля с. Пустовійтівка Роменського району.

"Кожен, хто точно передає і координує переміщення техніки на місцевості — наш герой! Дякую кожному причетному! Сумщина – північний форпост України! Оборона Сумщини – це оборона всієї країни. Ми зупиняємо ворога на кордоні", – йдеться у звернені.



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