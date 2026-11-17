Северный мост в Киеве был поврежден 17 ноября в результате российской атаки. Для транспорта он временно перекрыт, поэтому люди вынуждены переходить мост пешком.

Кадры с поврежденного Северного моста снял The Kyiv Independent. Их показал глава Деснянской РГА Максим Бахматов.

Каковы последствия ударов?

Видео с последствиями баллистической атаки распространяются в соцсетях. На кадрах видно, как люди пешком переходят через поврежденный Северный мост.

Северный мост после баллистической атаки: смотрите видео

Также на месте уже работают экстренные службы. Как сообщал мэр столицы Виталий Кличко, специалисты пока оценивают последствия удара. После этого киевлянам сообщат, сколько времени займет восстановление движения по мосту.

Напомним, ночью россияне баллистическими ракетами атаковали два моста в Киеве и повредили энергетические сети в трех областях. Президент Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты направили четыре баллистические ракеты по Южному мосту и еще три – по Северному.

Кроме того, во время российского удара по Южному мосту была повреждена теплосеть. Из-за этого без отопления остались 317 домов в Дарницком районе столицы.