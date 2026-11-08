В Киеве частично возобновили движение по Северному мосту

В Киеве 8 ноября частично возобновили движение транспорта по Северному мосту. Проезд разрешили с ограничениями после недавней атаки.

Выводы ученых по итогам технического обследования сооружения позволили безопасно возобновить движение транспорта по переправе, отметил в телеграм-канале Виталий Кличко.

Как организовано движение по Северному мосту

Схема проезда через переправу в настоящее время предусматривает четкие правила для водителей:

с левого на правый берег открыта одна полоса исключительно для общественного транспорта;

с правого на левый берег действуют две полосы, по которым могут двигаться как автобусы, так и легковые автомобили.

Соответственно, по Северному мосту возобновляется движение автобусов.

Чтобы увеличить пропускную способность транспортных артерий столицы, специалисты готовят дополнительные решения. В частности, в ближайшие дни на мосту Патона планируют организовать реверсивное движение.

Проезд по Северному мосту был закрыт после того, как ночью 7 ноября россияне повредили переправу в ходе авиаудара.

Между тем президент Зеленский 8 ноября дал поручение подготовить программу бесплатного проезда в наземном транспорте Киева.