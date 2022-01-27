Так или иначе "Северный поток 2" не заработает, – Нуланд об ответе на вероятную агрессию России

В США подтвердили свои намерения ввести санкции в случае агрессии России против Украины. В частности, говорилось об остановке "Северного потока-2".

Соответствующее заявление во время брифинга сделала заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. Это произошло 27 января.

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Штаты могут остановить "СП-2"

Виктория Нуланд заявила, что США едины с союзниками в том, если Россия пойдет на эскалацию с Украиной. Политик в очередной раз вспомнила, что ответ будет "быстрым и жестким".

Если Россия вторгнется в Украину, то так или иначе "Северный поток-2" не заработает,

– заявила Нуланд.

Политик также заверила, что ее позиция основывается на консультациях Вашингтона с Берлином.

Однако добавила, что Штаты и дальше готовы проводить переговоры с Россией относительно безопасности в любой момент, когда в Москве тоже будут к этому готовы.

Кроме того, Виктория Нуланд вспомнила:

Россия получила ответы США на "гарантии безопасности" и заявила, что ей нужно некоторое время на их изучение;

"поэтому мяч на ее стороне поля;

мы готовы к переговорам, на двустороннем уровне, с участием НАТО, ОБСЕ, как только Россия тоже будет готова».

Политик отметила, что сейчас "пришло время дипломатии и здравого смысла". Штаты также призвали Китай убедить Россию в необходимости урегулирования ситуации вокруг Украины дипломатическим путем.

Последние заявления по поводу вероятного незапуска "СП-2"

27 января Германия заявила, что готова добавить "СП-2" в список санкций против России в случае вторжения в Украину. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что "краеугольные камни европейского миропорядка не обсуждаются".

22 января Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. Политик напомнил ей об угрозах, которые может создать СП-2.

21 января Германия заявила, что в случае несоблюдения нормативных условий Россией компенсацию Германия платить не будет.

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