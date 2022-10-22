Как "Северный поток-2" присоединился к началу войны в Украине: объяснение немецкого министра

Германия также в какой-то степени присоединилась к началу войны в Украине. Ведь она продвигала строительство газопровода "Северный поток" после аннексии Крыма Россией.

Об этом заявил министр юстиции Германии Марко Бушман. По его словам, политикой примирения ничего нельзя достичь, ведь "диктатор воспринимает это только как приглашение".

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"Северный поток" оказал влияние на начало полномасштабной войны в Украине

Бушман заявил, что политика Германии по строительству "Северного потока" сыграла свою роль в начале полномасштабного вторжения России в Украину.

Насколько мы знаем сегодня, то, что мы, немцы, протолкнули газопровод "Северный поток 2" после аннексии Крыма, было нашим вкладом в развязывание войны в Украине,

– заметил министр.

По словам Бушмана, он видит структурные параллели в ситуации безопасности в Европе сегодня и в 1938 году. Ведь в обоих случаях – диктаторы, выдвигающие территориальные претензии и рассчитывающие на то, что западные демократии оставят их под давлением.

"Тогда считалось, что речь идет о Чехословакии. Так же многие считали, что речь идет о Крыме. Или потом - об Украине. Но это не так. Здесь атакована вся наша система ценностей", - подчеркнул министр.

Он добавил, что Россия уже проводила масштабные операции по дестабилизации в странах Балтии.

"В случае нападения на наших партнеров по НАТО мы фактически стали бы стороной вооруженного конфликта из-за обязательств по помощи НАТО", - подытожил Бушман.

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