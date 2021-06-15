Кандидат в канцлеры Германии сделал резкое заявление относительно "Северного потока-2" и Украины

Российский газопровод "Северный поток-2" является действительно важным для Германии. Но Кремль не должен шантажировать им Украину.

Такое мнение озвучил кандидат в канцлеры Германии от господствующего в стране Христианско-демократического союза Армин Лашет в интервью Deutsche Welle.

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Лашет назвал "Северный поток-2" экономическим проектом, который нужен для энергоснабжения.

И всегда существовало условие: не должно быть геополитических потерь для Украины. Этот трубопровод не должен быть использован для того, чтобы шантажировать Украину или страны Балтии, или Польшу,

– заявил Лашет.

Он отметил, что магистраль может заработать уже в этом году. Но, Лашет подчеркнул, когда начнется транспортировка газа, необходимо обратить внимание на геополитические правила и защиту Украины. Кандидат в канцлеры Германии заверил, что эта договоренность существует на европейском уровне.

Также Лашет отметил, что когда-то Германия откажется от газа и страна уже находится на пути к климатической нейтральности. Тогда газопровод можно было бы использовать для других нужд, к примеру, для транспортировки водорода.

"Северный поток-2" – это газопровод, который строит Россия в обход Украины. Страна-агрессор построила его, чтобы поставлять газ в Европу в обход нашей страны.

В этом эксперты усматривают несколько рисков. Во-первых, если "Северный поток-2" достроят, то Украина ежегодно будет терять 1,5 миллиарда долларов. Во-вторых, это увеличит зависимость европейских стран от России.

Недавно компания-оператор Nord Stream 2 AG сообщила, что морскую часть первой нити трубопровода уже завершили. Поэтому уже готовы начать пусконаладочные работы по запуску газа, которые могут длиться несколько месяцев.