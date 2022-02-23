"Северный поток-2" остался без поддержки фонда, созданного для обхода санкций
Российский газопровод "Северный поток-2" больше не будет поддерживать немецкий Фонд защиты климата и окружающей среды (Stiftung Klima - und Umweltschutz MV).
Соответствующую информацию обнародовало немецкое СМИ 23 февраля. Это случилось после решения Германии остановить сертификацию "СП-2".
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Немецкий фонд больше не будет помогать "СП-2" обходить санкции
Глава немецкого фонда и экс-премьер-министр земли Мекленбург-Передняя Померания Эрвин Зеллеринг (СДПГ) заявил, что его организация больше не будет поддерживать "Северный поток-2" после прекращения его сертификации.
"Совет директоров согласился, что теперь мы должны принять во внимание это развитие событий и что мы, как фонд, больше не связаны мандатом, который парламент земли дал нам прямо в оговоренном уставом пункте, что, несмотря на санкции США, хотят внести свой вклад в завершение строительства трубопровода", – заявил Эрвин Зеллеринг.
Глава фонда добавил, что все деловые операции фонд прекратил с 22 февраля – то есть со времени остановки сертификации.
Что этому предшествовало
- 21 февраля Владимир Путин заявил, что "признает" боевиков на украинском Донбассе.
- После этого весь цивилизованный мир осудил такие действия и заявил, что не признает квазиреспублики.
- Более того, государства объяснили, что Россия нарушает территориальную целостность и суверенитет Украины.
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