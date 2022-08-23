Дуда призвал демонтировать "северный поток-2"

23 августа 2022 , 15:56
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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что газопровод "северный поток-2" должен быть полностью демонтирован. По его словам, когда россия воюет против Украины, бизнес со страной-агресором не должен вестись.

Поворота к обычному бизнесу с россией нет. Об этом польский президент Анджей Дуда сообщил во время саммита Крымской платформы, информирует 24 канал.

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"северный поток-2" должен быть уничтожен

Дуда напомнил, что "северный поток-2" начал действовать после захвата Крыма.

Нет поворота к обычному бизнесу с россией, нет поворота к таким связям, когда она воюет против Украины, оккупирует ее территории,
– сказал президент.

Польский лидер отметил, что изменение политики на Западе это не просто прекращение "северного потока-2", но также полная его ликвидация и демонтаж.

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Автор: Софія Ковнір