Дуда призвал демонтировать "северный поток-2"

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что газопровод "северный поток-2" должен быть полностью демонтирован. По его словам, когда россия воюет против Украины, бизнес со страной-агресором не должен вестись.

Поворота к обычному бизнесу с россией нет. Об этом польский президент Анджей Дуда сообщил во время саммита Крымской платформы, информирует 24 канал.

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"северный поток-2" должен быть уничтожен

Дуда напомнил, что "северный поток-2" начал действовать после захвата Крыма.

Нет поворота к обычному бизнесу с россией, нет поворота к таким связям, когда она воюет против Украины, оккупирует ее территории,

– сказал президент.

Польский лидер отметил, что изменение политики на Западе это не просто прекращение "северного потока-2", но также полная его ликвидация и демонтаж.

Что известно о запуске "северного потока-2"

Седьмой немецкий канцлер Герхард Шредер, который славится теплыми отношениями с путиным, цинично заявил, что для решения газового дефицита в стране, следует запустить российский газопровод "северный поток-2". По его мнению, это самый простой способ обеспечить Германию газом.

В то же время общественный фонд Германии хочет разорвать связи с "северным потоком-2". Однако для этого ему нужно погасить 12 миллионов евро своих обязательств.

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал увеличить жилищные субсидии и защитить арендаторов от выселения из-за неоплаченных счетов за отопление.

В руководящей коалиции Германии призвали запустить "северный поток-2". На это успели отреагировать в Министерстве иностранных дел Украины. Дмитрий Кулеба назвал происходящее "наркоманией".

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