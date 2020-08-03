Строительство крупнейшего энергетического проекта страны-бензоколонки "Северный поток-2" в последние два месяца полностью остановлено.

Америка вводит новые санкции и угрожает выводом войск НАТО из Германии, а Польша строит свой газопровод, который сводит на нет все усилия России по захвату энергорынка Европы.

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Сегодня о том, как Америка хоронит проект Кремля и кому все же выгодно достроить "Северный поток-2".

США vs Россия: так что на кону?

Америка вошла в клинч с Россией и делает все для того чтобы, если не похоронить Северный поток-2, то хотя бы нанести максимальный урон. Но вышло так, что в этот же клинч влезла и Германия, которая и хочет получать газ из российской трубы. И ситуация накалилась до предела – ведь Америка, в лице Трампа, похоже готова отказаться от союзника окончательно.

С помощью газопровода Россия пытается снизить зависимость от транзита через Украину в Европу. Но, под давлением, Россия все же подписала 5-летний контракт с Украинской ГТС.

Кроме защиты Украины, и у Америки и у Германии есть свои чисто финансовые интересы. Ничего личного – просто бизнес. И с этим нужно свыкнуться. Америке нужен рынок для сланцевого газа, Германия хочет дешевый российский газ. Увы, мир не крутиться только вокруг Украины. Но, в этой ситуации Украина все же может выйти в дамки.

Накануне в Кремле начали потирать руки, в предвкушении потока денег, готовность газопровода 94% – шутка ли? Как вдруг США выходит из клинча и наносит удар – 23 июля сенат вводит новые санкции против всех, кто хотя-бы притронется к газопроводу.

Рыбки и российская труба, или Ничего личного – просто бизнес

Европейские компании, еще работающие с газопроводом отходят в сторонку. А те, кто не участвует физически в строительстве, ставят подножки как могут – Дания запретила работы с трубой в своих водах из-за нереста трески, мол, рыбкам ни к чему ваша труба.

И пока Россия выкидывает деньги в трубу, в прямом смысле этого слова, США не впервые атакуют "Северный поток-2". Первоначально его запуск планировался еще на конец 2019-го. Но пришла Америка и дала России подзатыльник в виде санкций. И вот отработав 90% контракта, свои трубоукладчики выводит из игры главный подрядчик швейцарская компания Allseas. И строительство замораживается. Сейчас происходит то же самое – компании, подзаработав на трубе – выходят из контрактов.

Ничего личного – просто бизнес. Что говорить, если даже российский "Газпром", пытаясь обойти американские санкции, сейчас судорожно ищет владельца своему единственному трубоукладчику "Адмирал Черский", способному достроить "Северный поток-2".

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Российская игла для Германии

Но Германия уперта в своем желании запуска потока, ведь, пока строительство российской трубы заморожено, в часе езды от Берлина, полным ходом продолжается строительство наземной части "Северного потока-2" – газопровода "Ойгал".

И вот подобные акции протеста Германии похоже окончательно вывели из себя Дональда Трампа. Он заявил о выводе значительной части американских войск НАТО из Германии. А ведь именно в Германию американские военные уже инвестировали миллиарды долларов. Авиабаза Рамштейн, медицинский центр Ландштуле, учебный полигон Графенвер – это крупнейшие военные проекты США за пределами страны. Это ж как нужно было насолить?

Конечно, многие аналитики и эксперты говорят о том, что вывод 12 тысяч военных НАТО из Германии связан с тем, что а) это утратило необходимость, ведь вводили их туда еще во времена холодной войны; б) Германия недостаточно платит в оборонный бюджет НАТО, хотя имеет много денег. К тому же это якобы на руку России.

Демарш США

Но, так как мы говорим о "Северном потоке-2", то я вспомню заявление американского президента, которое может стать настоящей причиной показательного демарша. 30 июля у себя в твиттере Трамп пишет: "Германия платит России миллиарды долларов в год за энергоресурсы, и мы должны защитить Германию от России. О чем это все? Поэтому мы выводим некоторые войска из Германии!"

Germany pays Russia billions of dollars a year for Energy, and we are supposed to protect Germany from Russia. What’s that all about? Also, Germany is very delinquent in their 2% fee to NATO. We are therefore moving some troops out of Germany! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2020

Но обижен Трамп на Германию давно. Два года назад на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Трамп заявил следующее: "Германия полностью контролируется Россией, потому что они будут получать от 60 до 70 % своей энергии из России и нового трубопровода".

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Замену Германии Трамп не долго искал

Но и это еще не самое интересное – часть войск США планирует отправить в Польшу и договоренности об этом между двумя странами уже есть. То есть США увеличивает свое присутствие в Польше. Но зачем? Ответ прост – газ.

Ведь Польша планирует до 2022 года полностью отказаться от российского газа, а в будущем может стать чуть ли не главным поставщиком в Европу. Строительство газопровода Baltic Pipe, который будет гнать газ из Норвегии уже на старте.

Парадокс – Baltic Pipe будет идти параллельно "Северному потоку-2", а трубы для него изготовит компания Europipe, та самая которая делала трубы для российского потока. Ничего личного – просто бизнес.

Мощность Baltic Pipe будет составлять 10 млрд кубометров газа в год. Плюсуем сюда контракт "Газпрома" с Украинской ГТС на поставки 40 млрд кубометров в год. Максимальная нагрузка "Северного потока-2" – 55 млрд кубометров в год. Математика проста – российская труба, похоже, в пролете.

Так кому же в такой ситуации выгоден "Северный поток-2"?

Политически – России, экономически – Германии – ведь по договору тому же владельце трубы Oygal, вообще плевать – поставляет Россия газ, или нет – деньги за трубу РФ обязаны платить в любом случае. Кроме того, Брюссель не позволит заполнять "Северный поток-2" больше чем на половину, антимонополия как-никак.

Кроме того, российская труба уже обвивается петлей вокруг шеи россиян. Суммарная стоимость газопровода достигает 40 млрд евро и расходы лягут на рядовых граждан, гордящихся РФ. И первые рубли за поток россияне уже платят – с 1 августа им подняли цены на газ. И это в стране с огромными запасами газа.

НЕ"Сила Сибири"

И напоследок, расскажу историю еще одного "успешного" газового проекта России для Китая, запущенного в конце прошлого года – газопровода "Сила Сибири". Даже в "Газпроме" признают – при максимальной загрузке, "Сила Сибири" начнет выходить в ноль лишь в 2048 году. Ведь Китай согласился на поставки газа по этой трубе только на условиях 30-ти летнего контракта по минимальным ценам. И в любой момент китайцы имеют право тупо отказаться от российского газа. Но Россия, конечно же, объявила проект очередной победой и чуть ли не захватом азиатского рынка.

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Похоже, подобный сценарий ждет и "Северный поток-2". Но для россиян Кремль нарисует очередную победу и повысит цены на газ еще выше. А Америка, даже после ухода Трампа не успокоится – им нужен рынок для сланцевого газа. Это бизнес – ничего личного, помните?