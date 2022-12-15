Канада возобновила санкции против российского "Северного потока"

Канада возобновила санкции против турбин для российского газопровода "Северный поток". Этому есть определенная причина.

Об этом сообщила министр иностранных дел страны Мелани Жоли. Кстати, ранее Канада также ввела санкции против рупоров Кремля.

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Канада возобновила санкции против "Северного потока"

Причиной возобновления санкций стало то, что российский диктатор Владимир Путин показал, что его намерением никогда не было возобновление полноценной работы "Северного потока 1", а сам трубопровод был выведен из строя.

Этим летом российский режим и его пропагандистский аппарат пытались использовать нестабильность, которую они создали своим незаконным вторжением в Украину, для оправдания дальнейшей дестабилизации европейской энергетической безопасности. Делая это, Путин надеялся посеять раскол среди членов Альянса, которые продемонстрировали – и продолжают демонстрировать – беспрецедентное единство в поддержку Украины,

– говорится в соответствующем документе.

В МИД Канады отметили, что Россия пыталась посеять этот раскол, утверждая, что находящаяся на ремонте в Монреале турбина необходима для того, чтобы трубопровод "Северный поток 1" работал на полную мощность. Поскольку Россия пыталась обвинить Канаду в сокращении экспорта природного газа из России в Европу, Канада разоблачила ложь Путина.

9 июля этого года правительство Канады объявило, что предоставит временное освобождение от санкций и вернет турбины Siemens в Германию. Предоставлением этого разрешения страна лишила Путина причин для приостановки экспорта газа в Европу.

Однако после этого российский диктатор отказался увеличивать экспорт через "Северный поток 1" до привычного уровня. Таким образом, Россия отказалась принять турбину, отремонтированную в Канаде и остающуюся в Германии.

"Учитывая, что Путин продемонстрировал, что он никогда не собирался возвращать "Северный поток 1" к полноценной работе, а сам трубопровод был выведен из строя, правительство Канады решило отозвать ограниченное во времени исключение из санкций, которое было предоставлено для того, чтобы разрешить вернуть в Германию турбини. Канада принимает это решение, признавая, что обстоятельства, при которых было предоставлено исключение в отношении санкций, изменились, и он больше не отвечает своему назначению. Такое решение было принято после очередного тесного взаимодействия с украинскими, немецкими и другими европейскими союзниками", – добавили в МИД Канады.



Заявление от МИД Канады / фото Мелани Жоли

Напомним, что 15 октября Канада призвала исключить Россию из МВФ и G-20. Вице-премьер страны Христя Фриланд заявила, что Россия создает угрозу мировой экономике.