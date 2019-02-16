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      Германия поддерживает, США осуждают: как мир реагирует на "Северный поток-2"

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      Над "Северным потоком-2" работает больше, чем полтысячи компаний, вложивших в него почти 10 миллиардов долларов. Этот проект уже разделил Европу, ведь не всем странам выгодно его строительство.

      Российский проект "Северный поток-2" будет поставлять природный газ из России в страны Центральной Европы. Его запуск запланирован на начало 2020 года. Так Россия хочет лишить Украину роли главного транзитера газа в Европу.

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      Германия, основной партнер россиян в этом проекте, заверила, что украинцы и в дальнейшем будут транспортировать голубое топливо на Запад.

      Вчера я обсуждала этот вопрос с российским президентом и подчеркнула необходимость того, чтобы Украина сохранила транзит природного газа,
      – отметила Ангела Меркель, канцлер Германии.

      Много стран Северной и Восточной Европы уже высказались против газопровода. А все потому, что их интересы при этом не учли.

      Что такое "Северный поток-2" и чем он грозит Украине?
      Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания.

      Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

      Активно выступают против "Северного потока-2" и в США – в Вашингтоне убеждены, что этот проект подрывает энергетическую стабильность и безопасность в Европе.

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      Чтобы остановить проведение газопровода, американцы даже пригрозили санкциями, но в Германии убеждают, что это им не помешает.

      Санкции США могут повлечь выход из проекта западных компаний, в том числе немецкого концерна. Но это не приведет к сворачиванию проекта. Тогда Россия реализует его самостоятельно,
      – прокомментировал министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

      16 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности Президент Украины Петр Порошенко напомнил мировым лидерам, что под предлогом защиты газопровода Россия может начать агрессию против любой страны Балтийского региона.

      Через "Северный поток-2" россияне планируют транспортировать до 55 миллиардов кубометров газа ежегодно. Таким образом транзит через Украину уменьшится с нынешних 63 миллиардов кубометров до 12.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости США Европа Газ Северный поток-2
      Источник: 24 канал
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