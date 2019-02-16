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      Німеччина підтримує, США засуджують: як світ реагує на "Північний потік-2"

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      Над "Північним потоком-2" працює більше, ніж півтисяча компаній, які вклали у нього майже 10 мільярдів доларів. Цей проект вже розділив Європу, адже не всім країнам вигідне його будівництво.

      Російський проект "Північний потік-2" постачатиме природний газ з Росії до країн Центральної Європи. Його запуск заплановано на початок 2020 року. 

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      Так Росія хоче позбавити Україну ролі головного транзитера газу до Європи.

      Німеччина, основний партнер росіян в цьому проекті, запевнила, що українці й надалі транспортуватимуть блакитне паливо на Захід.

      Вчора я обговорювала це питання з російським президентом й наголосила на необхідності того, щоб Україна зберегла транзит природного газу,
      – зазначила Ангела Меркель, канцлер Німеччини.

      Чимало ж країн Північної та Східної Європи вже висловились проти газогону. А все тому, що їх інтереси при цьому не врахували.

      Що таке "Північний потік-2" та чим він загрожує Україні?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія.

      Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

      Активно виступають проти "Північного потоку-2" й у США – у Вашингтоні переконані, що цей проект підриває енергетичну стабільність й безпеку в Європі.

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      Щоб зупинити зведення газогону американці навіть пригрозили санкціями, та у Німеччині переконують, що це їм не завадить.

      Санкції США можуть спричинити вихід з проекту західних компаній, в тому числі німецького концерну. Та це не призведе до згортання проекту. Тоді Росія реалізує його самостійно,
      – прокоментував міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас.

      16 лютого на Мюнхенській безпековій конференції Президент України Петро Порошенко нагадав світовим лідерам, що під приводом захисту газогону Росія може розпочати агресію проти будь-якої країни Балтійського регіону.

      Дивіться відео: що ще обговорювали на Мюнхенській безпековій конференції

      Через "Північний потік-2" росіяни планують транспортувати до 55 мільярдів кубометрів газу щороку. Таким чином транзит через Україну зменшиться з нинішніх 63 мільярдів кубометрів до 12.

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      Теги: Новини України Північний потік-2 Україна – Росія Новини США Газ Європа
      Джерело: 24 канал
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