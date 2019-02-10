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      Посол США в Німеччині розкритикував прихильників "Північного потоку-2" та нагадав про Україну

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      Посол США в Німеччині розкритикував прихильників "Північного потоку-2" та нагадав про Україну
      / Фото з відкритих джерел

      Вашингтон засуджує роль Німеччини в будівництві "Північного Потоку-2". Дії Москви лише підтверджують те, що довіряти Росії у питанні транзиту газу через Україну – наївно.

      Посол США в Німеччині Річард Гренелл вважає, що Німеччина повинна відмовитись від надання Москві більшої влади через газ, пише видання Welt.

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      Так, дипломат у цьому контексті згадав вихід США і РФ з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності і наголосив на позиції Німеччини у цій історії.

      І адміністрація Обами, і адміністрація Трампа в сукупності виявили понад 30 порушень (договору – 24 канал) з боку Росії. Ми просимо наших німецьких партнерів посилити тиск на Росію через ці порушення. Якщо Німеччина дійсно стурбована російським ядерною зброєю, то чи не повинна вона відмовитися від надання Москві більшої влади шляхом купівлі російського газу? 
      – заявив він.

      Гренелл наголосив, що США давно виступають за диверсифікацію енергетики в Європі. США підтримують парламент ЄС і країни, які виступають проти "Північного потоку-2".

      Посол США також зазначив, "російське поведінка сама відповідає на це питання", відтак не варто сподіватись що після реалізації проекту транзит газу через Україну продовжиться.

      "Вони збили пасажирський літак, застосували хімічну зброю до супротивника, захопили землю в Європі, і поведінка Росії в Керченській протоці, де нещодавно були взяті в заручники 24 українських солдата, які все ще перебувають у в'язниці, показує, що це наївно. А Москва припиняла поставки газу взимку чотири рази за останні дванадцять років", – додав дипломат.

      Зазначимо, країни Європейського союзу дійшли згоди з приводу врегулювання проекту газопроводу "Північний потік-2", Франція і Німеччина запропонували альтернативні правки. Таким чином європейські лідери дали "зелене світло" прокладці трубопроводу і домовилися, що всі рішення по "Північному потоку-2" буде приймати Німеччина.

      Що таке "Північний потік-2" та чим він загрожує Україні?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Північний потік-2 Новини Росії Новини США
      Джерело: 24 Канал
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