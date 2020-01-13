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      "Северный поток-2" как петля для дыхания: реакция Украины на заявление Австрии

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      Украина отреагировала на заявление Австрии против санкций США / eurointegration.com

      Посол Украины в Австрии Александр Щерба сравнил российский газопровод "Северный поток-2" с петлей на шее. Так он ответил на критику австрийским правительством санкций США против трубопровода.

      Свой ответ посол Украины в Австрии опубликовал в фейсбуке.

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      "Северный поток-2" влияет на интересы Украины примерно так, как петля "влияет" на дыхание. Ставить сейчас существование украинской трубы в зависимость от российской доброй воли – плохая идея. Этой доброй воли нет,
      – написал Щерба.

      Что заявили в Австрии

      Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг раскритиковал санкции США против проекта "Северный поток-2". Он считает их недопустимыми. "Северный поток-2" позволяет диверсифицировать энергоснабжение Европы, поэтому его нужно достроить.

      Что известно о санкциях США против "Северного потока-2"

      • Их страна ввела 21 декабря 2019 года.
      • Санкции касаются компаний, причастных к строительству "Северного потока-2", – от аннулирования виз до замораживания имущества и активов в США.

      Что известно про Северный поток-2?Это магистральный газопровод через Балтийское море из России в ЕС. Через него "Газпром" хочет поставлять газ в Европу в обход Украины. Сейчас он готов примерно на 92%.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Северный поток-2 Новости США Газ Австрия
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