"Северный поток-2" как петля для дыхания: реакция Украины на заявление Австрии
Посол Украины в Австрии Александр Щерба сравнил российский газопровод "Северный поток-2" с петлей на шее. Так он ответил на критику австрийским правительством санкций США против трубопровода.
Свой ответ посол Украины в Австрии опубликовал в фейсбуке.
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"Северный поток-2" влияет на интересы Украины примерно так, как петля "влияет" на дыхание. Ставить сейчас существование украинской трубы в зависимость от российской доброй воли – плохая идея. Этой доброй воли нет,
– написал Щерба.
Что заявили в Австрии
Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг раскритиковал санкции США против проекта "Северный поток-2". Он считает их недопустимыми. "Северный поток-2" позволяет диверсифицировать энергоснабжение Европы, поэтому его нужно достроить.
Что известно о санкциях США против "Северного потока-2"
- Их страна ввела 21 декабря 2019 года.
- Санкции касаются компаний, причастных к строительству "Северного потока-2", – от аннулирования виз до замораживания имущества и активов в США.
Что известно про Северный поток-2?Это магистральный газопровод через Балтийское море из России в ЕС. Через него "Газпром" хочет поставлять газ в Европу в обход Украины. Сейчас он готов примерно на 92%.