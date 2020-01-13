"Північний потік-2" як зашморг для дихання: реакція України на заяву Австрії

Посол України в Австрії Олександр Щерба порівняв російський газопровід "Північний потік-2" із зашморгом на шиї. Так він відповів на критику австрійським урядом санкцій США проти трубопроводу.

Свою відповідь посол України в Австрії опублікував у фейсбуці.

Читайте також: "Північний потік-2" потрібно довести до кінця, – Меркель

"Північний потік-2" впливає на інтереси України приблизно так, як зашморг "впливає" на дихання. Ставити зараз існування української труби в залежність від російської доброї волі — погана ідея. Цієї доброї волі нема,

– написав Щерба.

Що заявили в Австрії

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг розкритикував санкції США проти проєкту "Північний потік-2". Він вважає їх недопустимими. "Північний потік-2" дозволяє диверсифікувати енергопостачання Європи, тому його потрібно добудувати.

Що відомо про санкції США проти "Північного потоку-2"

Їх країна запровадила 21 грудня 2019 року.

Санкції стосуються компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2" – від анулювання віз до заморожування майна та активів у США.

Що відомо про Північний потік-2?Це магістральний газопровід через Балтійське море з Росії до ЄС. Через нього "Газпром" хоче постачати газ до Європи в обхід України. Наразі він готовий приблизно на 92%.