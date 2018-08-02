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"Северный поток-2" могут построить в обход еще одной страны

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Для "Северного потока-2" разработали маршрут строительства в обход Дании
Для "Северного потока-2" разработали маршрут строительства в обход Дании / Фото из открытых источников

Компания Nord Stream 2, которая управляет проектом "Северный поток-2", разработала план, как обойти возможное блокирование строительства газопровода Данией.

Об этом сообщил исполнительный член совета директоров австрийской нефтегазовой компании OMV Манфред Ляйтнер, передает "ТАСС".

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Мы уже разработали альтернативный маршрут, Nord Stream 2 AG не требуется дополнительных разрешений. Общая стоимость проекта останется прежней, как и говорилось во время запуска проекта – она составляет 9,5 миллиардов евро,
– сказал Ляйтнер.

Отметим, Дания – последнее государство, которое должно была предоставить разрешение на прокладку второй ветки "Северного потока".

Напомним, все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" дали в Германии, Финляндии и Швеции. А вот Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания – против строительства газопровода. Ведь это увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

Что такое "Северный поток-2"?
Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он нарушает принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.

Теги: Новости политики Деньги Дания Северный поток-2
Источник: 24 Канал
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