"Північний потік-2" можуть збудувати в обхід ще однієї країни

Компанія Nord Stream 2, яка управляє проектом "Північний потік-2", розробила план, як обійти можливе блокування будівництва газопроводу Данією.

Про це повідомив виконавчий член ради директорів австрійської нафтогазової компанії OMV Манфред Ляйтнер, передає "ТАСС".

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Ми розробили вже альтернативний маршрут, Nord Stream-2 AG не потрібно додаткових дозволів. Загальна вартість проекту залишиться колишньою, як і говорилося під час запуску проекту – вона становить 9,5 мільярдів євро,

– сказав Ляйтнер.

Зазначимо, Данія – остання держава, що повинна була надати дозвіл на прокладення другої гілки "Північного потоку".

Нагадаємо, всі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" видали у Німеччині, Фінляндії та Швеції. А от Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія – проти будівництва газопроводу. Адже це збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.