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      "Северный поток-2" уже не удастся остановить, – представитель ЕС

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      "Северный поток-2" уже не удастся остановить
      "Северный поток-2" уже не удастся остановить / Фото из открытых источников

      Проект газопровода "Северный поток-2", который прокладывают из РФ в Германию через Балтийское море в обход Украины, не будет остановлен, несмотря на сильное давление со стороны США.

      Об этом заявил европейский комиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер, передает DW.

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      Правда заключается и в том, что трубопровод давно уже строится и не может быть так просто остановлен... Угрозы Трампа, который неоднократно заявлял о том, что Германия окажется в энергетической зависимости от российского газа из-за газопровода, не является основанием для остановки проекта,
      – подчеркнул он.

      В то же время, Эттингер требует от российского "Газпрома", чтобы тот заключил "честное соглашение" относительно дальнейшего транзита газа по территории Украины. По словам еврокомиссара, это позволит ЕС усилить давление на Россию.

      "В вопросе дальнейшего распределения газа из "Северного потока-2" в Европе действуют нормы права относительно внутреннего рынка ЕС. К ним относятся также предписания, которые обеспечивают честную конкуренцию. Владимир Путин и "Газпром" знают об этом", – добавил он.

      Напомним, строительство газопровода осуждают в США. Так, посол США в Германии Ричард Гренелл призвал правительство ФРГ прекратить поддержку "Северного потока-2". Газопровод позволит Кремлю получить огромные суммы, которые там потом направят на агрессию и дестабилизацию ситуации. Кроме того, 19 декабря в Сенате США представили проект резолюции с требованием к президенту Дональду Трампу противодействовать агрессии Российской Федерации на море и противостоять построению газопровода "Северный поток-2".

      Что такое "Северный поток-2"?Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

      Теги: Новости политики Новости России Новости Украины Новости США Северный поток-2 Газпром Евросоюз
      Источник: 24 Канал
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