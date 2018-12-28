"Північний потік-2" вже не вдасться зупинити, – представник ЄС

Проект газопроводу "Північний потік-2", який прокладають з РФ в Німеччину через Балтійське море в обхід України, не буде зупинений, незважаючи на сильний тиск з боку США.

Про це заявив європейський комісар з питань бюджету Гюнтер Еттінгер, передає DW.

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Правда полягає і в тому, що трубопровід давно вже будується і не може бути так просто зупинений... Погрози Трампа, який неодноразово заявляв про те, що Німеччина опиниться в енергетичній залежності від російського газу через газопровід, не є підставою для зупинки проекту,

– наголосив він.

Водночас, Еттінгер вимагає від російського "Газпрому", аби той уклав "чесну угоду" щодо подальшого транзиту газу територією України. За словами єврокомісара, це дозволить ЄС посилити тиск на Росію.

"У питанні подальшого розподілу газу з "Північного потоку-2" в Європі діють норми права щодо внутрішнього ринку ЄС. До них належать також приписи, які забезпечують чесну конкуренцію. Володимир Путін і "Газпром" знають про це", – додав він.

Нагадаємо, будівництво газопроводу засуджують у США. Так, посол США в Німеччині Річард Гренелл закликав уряд ФРН припинити підтримку "Північного потоку-2". Газопровід дозволить Кремлю отримати величезні суми, які там потім спрямують на агресію та дестабілізацію ситуації. Окрім того, 19 грудня у Сенаті США представили проект резолюції з вимогою до президента Дональда Трампа протидіяти агресії Російської Федерації на морі та протистояти побудові газопроводу "Північний потік-2".

Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.