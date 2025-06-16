Из-за активных боев в Сумской области: Генштаб сообщил о важных изменениях в отчетах
- Генштаб ВСУ вводит новое Северо-Слобожанское направление из-за активности россиян на границе Сумской области.
- Харьковское направление переименовано в Южно-Слобожанское.
Отныне в сводках о боях на поле боя будет новое – Северо-Слобожанское направление. Причиной этого является активность россиян на границе.
Такие изменения будут действовать с понедельника, 16 июня. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
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Что известно о новом направлении
Из-за активизации россиян в приграничье Сумской области Генштаб ВСУ отныне в своих ежедневных сводках будет сообщать о ходе боевых действий на еще одном направлении – Северо-Слобожанском.
Кроме того, военные сообщили о еще одних изменениях по информированию общества о ходе отражения полномасштабной агрессии России. Теперь Харьковское направление переименовано в Южно-Слобожанское.
Напомним, что оперативная информация о российском вторжении публикуется на официальных страницах Генерального штаба ВС Украины трижды в сутки – по состоянию на 08.00, 16.00 и 22.00,
– добавили в сообщении.
К слову, в Сумской области приняли решение об активизации работ по строительству укреплений из-за роста интенсивности российских обстрелов. Будут строить фортификации с антидроновими укрытиями.