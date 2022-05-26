Северодонецк не в осаде, туда можно добраться, – руководитель ВГА

Российские оккупанты постоянно хаотично обстреливают Северодонецк. Однако в город все еще можно добраться.

Обстрелы были почти до ночи, но сейчас немного тише. Об этом заявил руководитель военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк. Однако ситуация очень сложная, есть много повреждений.

Важно Россия готовит на Донбассе три "котла", – ISW

Северодонецк не находится в осаде

Северодонецк пылает в разных районах. По словам Стрюка, были попытки атаковать город, а на окраине были слышны бои почти в самом городе. В Северодонецке нет света, связи, централизованного сбора информации.

Несмотря на постоянные атаки, город не осажден, ведь там накоплено достаточно украинских войск.

Да, есть усложнение ситуации, но говорить, что город осажден, – это неправильно,

– заметил Стрюк.

До города можно добраться

Трассы остаются опасными. Однако, по словам главы ВГА, добраться до города можно.

Стрюк добавил, что в результате сегодняшних обстрелов в городе снова были жертвы и раненые. Чиновник не может сказать точное количество, ведь людей находят в течение дня.

"Мы вывозим, мы прячем. Оказываем помощь раненым. Если в целом по городу, то, пожалуй, больше десятка человек пострадали", – подытожил Стрюк.

Угроза оцепления Северодонецка

Накануне глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что Северодонецк стал целью номер один для российской армии. Обстрелы оккупантов фактически не прекращаются, они активно бьют по гражданским объектам, гибнут гражданские.

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович добавил, что существует реальная угроза окружения оккупантами Северодонецка. Россияне пытаются взять в котел военных в населенных пунктах Ямполь, Северск, Попасная, Врубовка. Таким образом они хотят запереть в окружении Лисичанск и Северодонецк. Россияне перебрасывают дополнительные силы и хотят сделать в Луганской области "новый Мариуполь".

В американском Институте изучения войны отмечают, что захватчики планируют сделать на Донбассе 3 "котла".

В частности, в районе Северодонецка, включая Рубежное и Лисичанск;

Бахмут – Лисичанск, вокруг Золотого (к северо-востоку от Попасной);

вокруг украинских укреплений в Авдеевке.

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