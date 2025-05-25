Над оккупированным Северодонецком на День города развевался сине-желтый флаг

Над временно оккупированным Северодонецком взвился сине-желтый флаг. По случаю дня города украинские воины подняли флаг как символ его несокрушимости.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на подразделение "Феникс".

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Поздравление Северодонецка с Днем рождения Северодонецка

25 мая Северодонецк, который сейчас находится под оккупацией россиян, празднует 91 годовщину со дня основания. Город полуразрушенный, жизнь в нем остановилась из-за прихода "русского мира", но он все еще несокрушимый и ожидает освобождения.

По случаю праздничной даты пограничники из подразделения "Феникс" подняли над городом сине-желтый флаг

Эта акция стала своеобразным напоминанием о том, что Украина помнит о Северодонецке.

Пилоты подразделения "Феникс" в очередной раз напомнили горожанам о том, что Украина о них помнит, что мы обязательно вернем Северодонецк домой. Как и все другие временно оккупированные города,

– написали военные.

Украинский флаг поднялся над Северодонецком: смотрите видео

Напомним, Россия оккупировала Северодонецк в конце июня 2022 года. Сейчас город остается разрушенным и пустым. Захватчики не следят за городом и не помогают жителям, которые там остались. В большинстве зданий в городе остались выбитые стекла и разрушенные этажи.