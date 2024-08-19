Два года оккупации: как выглядит уцелевший квартал Северодонецка сейчас – щемящие фото

Уже более двух лет Северодонецк Луганской области находится под оккупацией. На примере этого города четко видно, что российская армия приносит за собой хаос и разрушения.

Источники 24 Канала показали фото почти уцелевшего квартала в Северодонецке. Они исчерпывающе показывают уровень равнодушия врага.

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Обстановка в Северодонецке

В июне 2022 года украинские силы получили приказ выйти из Северодонецка из-за угрозы окружения и уничтожения логистических путей. В целом оборона города продолжалась 120 дней. В то же время за более чем два года российской оккупации город превратился в пустыню.

Даже один из немногих кварталов, уцелевших после боев, выглядит заброшенным. Вокруг видно лишь несколько машин, а пустынный вид пытаются спасти несколько одиночных деревьев. Из огромного живого города враг сделал безлюдье.

Что сейчас происходит в Северодонецке / фото 24 Канала

До полномасштабного вторжения в Северодонецке проживало около 160 тысяч украинцев. Из них значительное количество составляли переселенцы, которым пришлось бежать из родных городов и сел после атаки России в 2014 году. Сейчас им пришлось уже второй раз искать себе новый дом.