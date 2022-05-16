Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. В частности, россияне в настоящее время совершили очередной обстрел Северодонецка и Лисичанска.

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Так, из-за ударов из артиллерии в этих городах вспыхнули пожары в зданиях научного объединения. Также захватчики продолжают бить и по жилым кварталам.

Последствия обстрелов

Северодонецк выдержал очень сильные удары. Количество поврежденных домов еще выясняем,

– отметил Гайдай.

Также спасатели ликвидировали пожар в здании склада местного научно-производственного объединения.

В то же время в Лисичанске в результате обстрелов врага произошло возгорание жилого фонда. ГСЧС уже работает на месте.

Последние новости из Луганской области: какая ситуация

Выходные 14 – 15 мая были очень сложными для жителей Горной общины в Луганской области. Российские оккупанты постоянно обстреливали жилой сектор. От российских обстрелов за это время погиб один человек, еще 9 пострадали.

Кроме того, в Луганской области критическая нехватка газа. Запасов хватит примерно на 2 месяца.

Сами же оккупанты только с каждым днем усугубляют ситуацию и тем, что отбирают землю и имущество у фермеров, а в случае отказа – расстреливают их.

Сколько территории Луганской области контролирует Украина

По словам главы Луганской ОВА, только 10% территории области находятся под контролем украинского правительства. В частности:

Лисичанск;

Северодонецк, а также села и городки общин;

окрестности Рубежного;

Горная община;

территория вдоль дороги Лисичанск – Бахмут до границы с Донетчиной.

Остальное, к сожалению, захватили российские оккупанты. Самое опасное направление в регионе Северодонецкое. В селах близ города продолжаются жестокие бои. В то же время глава ОВА подчеркнул, что Северодонецк надежно защищен. Большое количество российских оккупантов и техники не завоюют украинский город.

Заметим! С 2014 года враг контролировал всего 30% территории Луганщины. Гайдай считает, что Вооруженные Силы Украины избрали правильную стратегию, потому что они отступили, чтобы не растягивать линию фронта.

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