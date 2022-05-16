Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Зокрема, росіяни нині здійснили черговий обстріл Сєвєродонецька та Лисичанська.

До теми Гірська громада на Луганщині – під щільним вогнем окупантів: є загиблі та поранені

Так, через удари з артилерії у цих містах спалахнули пожежі в будівлях наукового об'єднання. Також загарбники продовжують бити і по житлових кварталах.

Наслідки обстрілів

Сєвєродонецьк витримав дуже потужні удари. Кількість пошкоджених будинків ще з'ясовуємо,

– зазначив Гайдай.

Також рятувальники ліквідували пожежу у будівлі складу місцевого науково-виробничого об'єднання.

Тоді як Лисичанську внаслідок обстрілів ворога сталося займання житлового фонду. ДСНС уже працює на місці.

Останні новини з Луганщини: яка ситуація

Вихідні 14 – 15 травня були дуже складними для мешканців Гірської громади на Луганщині. Російські окупанти постійно обстрілювали житловий сектор. Від російських обстрілів за цей час загинула одна людина, ще 9 – постраждали.

Окрім іншого на Луганщині критична нестача газу. Запасів вистачить приблизно на 2 місяці.

Самі ж окупанти лише з кожним днем погіршують ситуацію і тим, що відбирають землю та майно у фермерів, а в разі відмови – розстрілюють їх.

Скільки території Луганщини контролює Україна

За словами голови Луганської ОВА, лише 10% території області перебувають під контролем українського уряду. Зокрема:

Лисичанськ;

Сєвєродонецьк, а також села та містечка громад;

околиці Рубіжного;

Гірська громада;

територія вздовж дороги Лисичанськ – Бахмут до кордону з Донеччиною.

Решту, на жаль, захопили російські окупанти. Найнебезпечнішим напрямком в регіоні є Сєвєродонецький. У селах поблизу міста тривають жорстокі бої. Водночас голова ОВА наголосив, що Сєвєродонецьк надійно захищений. Велика кількість російських окупантів та техніки не завоюють українське місто.

Зауважимо! З 2014 року ворог контролював лише 30% території Луганщини. Гайдай вважає, що Збройні Сили України обрали правильну стратегію, адже вони відступили, щоб не розтягувати лінію фронту.

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