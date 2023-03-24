Зеленский создал военную администрацию в Северодонецке

В Украине появилась новая военная администрация, Северодонецкая. Указ о создании подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Согласно документу, датированному 24 марта, на территории Украины будут действовать сразу три новых военных администрации. В частности, Северодонецкая.

Смотрите также Военная техника и миллиарды долларов: что получила Украина от партнеров за год войны

В Украине новые военные администрации

Речь идет о:

Горской городской военной администрации Северодонецкого района Луганской области;

городской военной администрации Северодонецкого района Луганской области; Попаснянской городской военной администрации Северодонецкого района Луганской области;

городской военной администрации Северодонецкого района Луганской области; Северодонецкой городской военной администрации.

Можно заметить, что создание этих военных администраций имеет символическое значение, ведь населенные пункты находятся под российской оккупацией. Но все мы понимаем, что это явление временное, и что врага ВСУ прогонят с родной земли, а Луганщину и другие территории освободят от захватчиков.

В связи с образованием военных администраций населенных пунктов, указанных в части первой этой статьи, полномочия соответствующих военно-гражданских администраций населенных пунктов прекращаются со дня начала осуществления соответствующей военной администрацией своих полномочий,

– говорится в указе.

Создание новых военных администраций прокомментировал бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Соответствующий сообщение появился в его телеграме в 20:00 24 марта.