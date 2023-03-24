Зеленский создал военную администрацию в Северодонецке
Источник:сайт Президента Украины
В Украине появилась новая военная администрация, Северодонецкая. Указ о создании подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Согласно документу, датированному 24 марта, на территории Украины будут действовать сразу три новых военных администрации. В частности, Северодонецкая.
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В Украине новые военные администрации
Речь идет о:
- Горской городской военной администрации Северодонецкого района Луганской области;
- Попаснянской городской военной администрации Северодонецкого района Луганской области;
- Северодонецкой городской военной администрации.
Можно заметить, что создание этих военных администраций имеет символическое значение, ведь населенные пункты находятся под российской оккупацией. Но все мы понимаем, что это явление временное, и что врага ВСУ прогонят с родной земли, а Луганщину и другие территории освободят от захватчиков.
В связи с образованием военных администраций населенных пунктов, указанных в части первой этой статьи, полномочия соответствующих военно-гражданских администраций населенных пунктов прекращаются со дня начала осуществления соответствующей военной администрацией своих полномочий,
– говорится в указе.
Создание новых военных администраций прокомментировал бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Соответствующий сообщение появился в его телеграме в 20:00 24 марта.