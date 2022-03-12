В Северодонецке оккупанты уничтожают мирных: обстреляли школы, дома и магазины

12 марта 2022 , 15:05
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Источник:

ГСЧС Украины

Российские террористы осуществляют геноцид украинцев по приказу Путина. Варвары уничтожают инфраструктуру Украины и терроризируют гражданских людей.

В школах возникли пожары

Враг "прошелся" по городу Северодонецк в Луганской области. Оккупанты постоянно осуществляют обстрелы, что мешает работать спасателям.

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В Северодонецк рашисты совершили обстрел:

  • школ;
  • квартиры в многоэтажном доме;
  • магазина;
  • гаража.

Из-за обстрела в спортивной и общеобразовательных школах произошли пожары.

Последствия обстрелов оккупантов / Фото спасателей

Последствия обстрелов оккупантов / Фото спасателей

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Автор: Михайло Гема