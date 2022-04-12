В Северодонецке оккупанты уничтожили центр гумпомощи, который ежедневно кормил 300 человек

Вчера, 11 апреля, враг обстрелял один из центров предоставления гуманитарной помощи в Северодонецке, который был создан силами волонтеров.

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, 8 снарядов попали в помещение бывшего ДСК, где был обустроен центр.

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Глава Луганской ассоциации организаций лиц с инвалидностью Николай Надуличный, который является одним из организаторов сети гуманитарных центров в Северодонецке и Лисичанске, рассказал, что в результате обстрелов произошло значительное возгорание склада, разрушены стены. К счастью, обошлось без жертв.

Кормили 300 человек ежедневно

Центр кормил до 300 человек ежедневно и обеспечивал едой и средствами гигиены прикованных к постели больных людей. Общественные активисты ежедневно формировали наборы для маломобильного населения и на автомобиле или даже на велосипедах или пешком доставляли их адресно,

– сказал Надуличный.

Одна из активисток центра гуманитарной помощи рассказала, что волонтеры, рискуя своими жизнями, привозили в Северодонецк медикаменты, продукты, детское питание и средства гигиены. Это помогает выживать людям и детям.

Об адресе центра не сообщали

Понимая, что оккупанты целятся именно по продовольственным объектам, волонтеры не объявляли адрес выдачи в соцсетях.

"Мы ходили и приглашали людей лично, чтобы обезопасить себя и их. Мы ошеломлены, но не сломлены! Мы будем работать и кормить людей", – рассказала активистка.

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