За словами глави Луганської ОВА Сергія Гайдая, 8 снарядів потрапили у приміщення колишнього ДСК, де був облаштований центр.

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Голова Луганської асоціації організацій осіб з інвалідністю Микола Надулічний, який є одним з організаторів мережі гуманітарних центрів у Сєвєродонецьку та Лисичанську, розповів, що внаслідок обстрілів сталося значне загоряння складу, зруйновані стіни. На щастя, обійшлося без жертв.

Годували 300 людей щодня

Центр годував до 300 людей щодня та забезпечував їжею та засобами гігієни прикутих до ліжка хворих людей. Громадські активісти щодня формували набори для маломобільного населення й на автомобілі або, навіть, на велосипедах чи пішки доправляли їх адресно,

– сказав Надулічний.

Одна з активісток центру гуманітарної допомоги розповіла, що волонтери, ризикуючи своїми життями, привозили у Сєвєродонецьк медикаменти, продукти, дитяче харчування та засоби гігієни. Все це допомагає виживати людям та дітям.

Про адресу центру не повідомляли

Розуміючи, що окупанти цілять саме по продовольчих об'єктах, волонтери не оголошували адресу видачі в соцмережах.

"Ми ходили та запрошували людей особисто, щоб убезпечити себе та їх. Ми приголомшені, але не зломлені! Ми будемо працюватимемо і годуватимемо людей", – розповіла активістка.

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