В Северодонецке, Рубежном и Попасной горят десятки домов: есть пострадавшие

Из-за обстрелов российской армии в Луганской области сегодня горели десятки жилых квартир. Речь идет в частности о Северодонецке, Рубежном и Попасной.

Как сообщает Глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай, здесь пылают десятки домов, есть пострадавшие. При этом точное количество жертв не установлено, поскольку спасатели продолжают работу.

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Что известно об обстрелах Луганщины

Из-за обстрелов российской армии в Северодонецке сегодня горели десятки жилых квартир, здание профессионального училища. А с самого утра боевики обстреляли Христо-Рождественский кафедральный собор.

Гайдай сообщает, что в Рубежном в результате обстрела произошло возгорание гаражей, частных домов, перебит газопровод. В Попасной также занялись жилые дома, гаражи и вагоноремонтный завод.

В настоящее время продолжаются обстрелы города Золотое и села Тошковка.

Как выглядит Луганщина после обстрелов / Фото телеграмм-канал Сергей Гайдай

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