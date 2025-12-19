Герасимов неслыханно заврался: ISW опроверг его заявления об успехах России в 3 городах Украины

В Кремле продолжают рассказывать о все новых и новых военных успехах в Украине. Однако настоящая ситуация на поле боя показывает: россияне лишь выдают желаемое за действительное.

Так, на днях российские чиновники рассказали о ряде продвижений оккупантов в Украине. Аналитики Института изучения войны опровергли цифры, приведенные врагом, передает 24 Канал.

Какова на самом деле ситуация в Северске, Константиновке и Купянске?

Владимир Путин объявил, что российские войска захватили Северск. На самом деле, захватчики контролируют лишь 77 процентов города.

Во время брифинга 18 декабря начальник российского Генштаба заявил о захвате Купянска.

Между тем украинские силы провели в городе и в окрестностях контрнаступление, вытеснив противника. По словам главкома Александра Сырского, 90 процентов Купянска находятся под контролем Сил обороны.

Также Герасимов доложил, что якобы россияне контролируют 50 процентов Константиновки.

Впрочем, ISW не обнаружил никаких доказательств продвижения российских войск в Константиновке. По данным экспертов, оккупанты захватили лишь 1,6 процента Константиновки и удерживают присутствие только на 5 процентах города (из-за проникновения или атаки).

Ложь Герасимова превзошла даже заявления российских "военкоров". Те говорят о захвате примерно 11 процентов Константиновки.

Отдельно глава Генштаба России сообщил, что в 2025 году оккупанты захватили более 6 300 квадратных километров новой территории в Украине.

Однако, по данным ISW оценивает, враг оккупировал около 4 700 квадратных километров в 2025 году.

Преувеличенные заявления Кремля указывают на медленный темп продвижения россиян и попытки создать впечатление неизбежной победы России на поле боя.

Что происходит на фронте?