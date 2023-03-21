Об этом 24 Каналу рассказал офицер 54 бригады ВСУ Александр Афанасьев. По его словам, оккупанты ведут точечный артиллерийский обстрел, осуществляют ракетные удары и в целом пытаются прощупывать оборону. Ночью они постоянно перегоняют технику на переднем крае.

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Идет война. Продолжается процесс уничтожения подразделений оккупантов, находящихся на передовой,

– отметил Афанасьев.

В декабре уничтожили более 1000 вагнеровцев

Как отметил военный, оккупанты постоянно вели штурмовые действия в сторону Васюковки и Федоровки, чтобы зайти в тыл и окружить Северск. Однако украинские подразделения разрушили намерения врага.

Они хотели окружить Северск и выйти в передовые подразделения в Белогоровке и Верхнекаменском. Но командование совершило правильные действия – и все атаки отбили. Сейчас враг просто скапливает и прощупывает оборону. Ситуация более контролируемая, чем в январе,

– заметил Афанасьев.

Со стороны Золотаровки и Верхнекаменского оккупанты используют и штурмовую авиацию, и вертолеты вместе с артиллерией, РСЗО, минометами любых калибров. 2 механизированный батальон 54 бригады находится на этом направлении еще с июля прошлого года. И с тех пор не сдавали ни одной позиции врагу, а только продвигались вперед.

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Особенно сложной ситуация на участке Северск – Соледар была в декабре, когда там фиксировали значительное скопление вагнеровцев, которые преобладали примерно в 2-3 раза по количеству. Но ничего им не удалось.

Украинские военные во время тяжелых декабрьских боев выбили более 1000 вагнеровцев, после чего их перекинули на другие направления. Сейчас здесь воюет определенный "микс" – и луганские боевики, и кадровые российские военные, и кадыровцы.

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