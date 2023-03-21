Про це 24 Каналу розповів офіцер 54 бригади ЗСУ Олександр Афанасьєв. За його словами, окупанти ведуть точковий артилерійський обстріл, здійснюють ракетні удари та загалом намагаються промацувати оборону. Вночі вони постійно переганяють техніку на передньому краї.

До теми Росія кидає останні сили на Бахмут та Авдіївку: "вагнерівці" мають один страх

Йде війна. Триває процес знищення підрозділів окупантів, які перебувають на передовій,

– зазначив Афанасьєв.

В грудні знищили понад 1000 вагнерівців

Як зазначив військовий, окупанти постійно вели штурмові дії в бік Васюківки та Федорівки, щоб зайти в тил та оточити Сіверськ. Однак українські підрозділи зруйнували наміри ворога.

Вони хотіли оточити Сіверськ та вийти до передових підрозділів в Білогорівку та Верхньокам'янське. Але командування зробило правильні дії – і всі атаки відбили. Зараз ворог просто накопичує та промацує оборону. Ситуація більш контрольована, ніж в січні,

– зауважив Афанасьєв.

З боку Золотарівки та Верхньокам'янського окупанти використовують і штурмову авіацію, і вертольоти разом з артилерією, РСЗВ, мінометами будь-яких калібрів. 2 механізований батальйон 54 бригади перебуває на цьому напрямку ще з липня минулого року. І з того часу не здавали жодної позиції ворогу, а лише просувалися вперед.

Військовий розповів, яка зараз ситуація на ділянці Сіверськ – Соледар: дивіться відео

Особливо складною ситуація на ділянці Сіверськ – Соледар була у грудні, коли там фіксували значне скупчення вагнерівців, які переважали приблизно у 2-3 рази за кількістю. Але нічого їм не вдалося.

Українські військові під час важких грудневих боїв вибили більш ніж 1000 вагнерівців, після чого їх перекинули на інші напрямки. Зараз тут воює певний "мікс" – і луганські бойовики, і кадрові російські військові, і кадирівці тощо.

Яка ситуація в Бахмуті: коротко