Бойцы Нацгвардии отбили крупнейший штурм России на Северском направлении

Бойцы Национальной гвардии уничтожили бронетехнику оккупантов, отбив масштабный штурм российской армии на Северском направлении. В то же время наши защитники не потеряли ни одной позиции.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную гвардию Украины. По словам украинских защитников, врагу это принесло значительные потери среди техники и личного состава.

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Бойцы отбили масштабный штурм россиян

Один из крупнейших и самых тяжелых штурмов, который отражали бойцы 3-го батальона оперативного назначения "Свобода" Бригады "Рубеж",

– говорится в сообщении Нацгвардии.

Там отметили, что враг по линии боевого соприкосновения на Северском направлении бросил одновременно и танки, и бронетехнику, и пехоту. Однако, согласно обнародованной информации, все же ответные действия не принесли противнику успеха.

Известно, что воины батальона уничтожили бронетехнику противника, не отдав ни одной позиции. Также сообщили, что оккупанты в результате этого понесли большие потери. Бойцы показали кадры отражения вражеского штурма в сети.

На Северском направлении отбили штурм россиян: смотрите видео

Кстати, потери захватчиков по состоянию на утро 13 ноября достигают 1770 человек, таким образом увеличив общее количество до около 714380. Также противник потерял 24 танка, 49 боевых бронированных машин и 56 артиллерийских систем.