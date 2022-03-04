На Северском направлении россияне продолжают наступление в стороны Киева и Броваров

4 марта 2022 , 07:27
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Источник:

Генштаб ВСУ

Армия российского захватчика проводит наступательную операцию на Северском направлении. Враг хочет продвинуться к Киеву и Броварам.

На Северщине продвигается группировка войск российского центрального военного округа. Она состоит из 14 батальонных тактических групп.

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В том же направлении двигается 14 армейский округ северного флота.

Они проводят наступательную операцию в полосе:

  • Остер, Зазимье;
  • Березань, Вишенки.

Основные усилия враг сосредоточил на направлениях Киева. Одновременно оккупанты проводят перегруппировку, чтобы продолжить наступление в направлении Броваров.

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Автор: Софія Мінджоса