На Северском направлении россияне продолжают наступление в стороны Киева и Броваров

Армия российского захватчика проводит наступательную операцию на Северском направлении. Враг хочет продвинуться к Киеву и Броварам.

На Северщине продвигается группировка войск российского центрального военного округа. Она состоит из 14 батальонных тактических групп.

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В том же направлении двигается 14 армейский округ северного флота.

Они проводят наступательную операцию в полосе:

Остер, Зазимье;

Березань, Вишенки.

Основные усилия враг сосредоточил на направлениях Киева. Одновременно оккупанты проводят перегруппировку, чтобы продолжить наступление в направлении Броваров.

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